Премьер-министр России объявил о формировании фонда для участников СВО

Глава российского кабинета министров заявил о том, что работа по формированию фонда помощи семей погибших в спецоперации в Украине уже началась.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени будет создан фонд поддержки участников спецоперации в Украине.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что работа по формированию такой структуры уже началась. Он также указал, что она будет координировать вопросы оказания социальной поддержки, медицинской помощи и реабилитации участников спецоперации в Украине и членов их семей.