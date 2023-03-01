Разин стал инвалидом из-за того, что оперировать его не брались врачи в России

Экс-продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин получил инвалидность. Музыкальный деятель находится в Америке по той причине, что только врачи США взялись его оперировать.

Андрей Разин утверждает, что в США прибыл по причине того, что ему требовалась операция после тяжелой травмы ноги, за которую не брались ни врачи РФ, ни в Германии, из-за чего продюсер и стал инвалидом.

Разин рассказал, что обследование по поводу состояния сосудов провел в 2021 году. Врачи сообщили, что требуется операция, которую врачи из США провели в феврале 2022 года.

После началось длительное восстановление, которое продолжается до сей поры.