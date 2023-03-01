Валерия сообщила о предстоящем гастрольном туре и счастье в семье

Певица Валерия объявила, что весной отправится в турне, представив на суд зрителя цлую постановку с трюками иприменением высоких технологий. Не забыла артистка упмянуть и о том, что в апреле исполниться 19 лет с момента ее знакомства с мужем.

Валерия рассказала в интервью teleprogramma о том, что в апреле ее ожидают важные события.

Речь идет о дне рождения артистки 17 апреля, мюзикле со всеми современными наворотами, которые Валерия и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин собираются представить публике 21 апреля.

Также в этом месяце исполняется ровно 19 лет с момента знакомства Валерии и Пригожина, когда они подписали первый контракт.