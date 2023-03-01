В израильских школах можно не делать домашние задания

Дети в Израиле идут в школу по месту жительства. Но перед этим обязательно уточняют: в светскую или в религиозную?

Дети в этой стране начинают ходить в школу с 6 лет. Вместо формы в основном здесь носят футболки с эмблемой учебного заведения.

В школе детей не кормят. Поэтому нужно приносить с собой ланч-бокс с едой без аллергенов и без сладкого.

Детям-иммигрантам в школе никто ничего не переводит, чтобы они сразу могли погрузиться в местный учебный процесс. Но иногда им дают ментора, знающего их родной язык - чтобы он мог помогать в разных ситуациях и что-то переводить.

Воскресенье считается первым учебным днем, и в этот день уроков нет - дети занимаются активностями по интересам: играют на музыкальных инструментах, занимаются спортом, журналистикой, театром, рисованием.

По пятницам уроки бывают укороченными. В течение первых нескольких лет обучения дети не выполняют домашних заданий.

В основном они ходят в школу для общения и взаимодействия. Но проверочные работы иногда для них могут устраивать.

Сильная и сложная учеба, как правило, начинается в средних классах. А израильские университеты по качеству получаемых знаний считаются одними из лучших в мире.