Орлова рассказала, что у нее после родов разошлись ребра, что является редким осложнением

Певица и ведущая Ольга Орлова рассказала, что столкнулась с редким осложнением после родов - у знаменитости разошлись ребра.

Исполнительница и ведущая ТВ Ольга Орлова сообщила, что после родов ей пришлось столкнуться с редким осложнением.

У звезды экрана и сцены разошлись ребра. В настоящее время ребра сходятся обратно, но доставляют при этом Орловой сильные болезненные ощущения.

По остальным показателям у Ольги все в норме. Швы после кесарева сечения хорошо заживают, и врач позволил недавно родившей женщине принимать ванну раньше положенного срока.

Кроме того, артистке удалось заметно постройнеть после рождения долгожданной дочки.