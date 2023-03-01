Орлова рассказала, что у нее после родов разошлись ребра, что является редким осложнением
2023-03-01 16:00
Певица и ведущая Ольга Орлова рассказала, что столкнулась с редким осложнением после родов - у знаменитости разошлись ребра.
Исполнительница и ведущая ТВ Ольга Орлова сообщила, что после родов ей пришлось столкнуться с редким осложнением.
У звезды экрана и сцены разошлись ребра. В настоящее время ребра сходятся обратно, но доставляют при этом Орловой сильные болезненные ощущения.
По остальным показателям у Ольги все в норме. Швы после кесарева сечения хорошо заживают, и врач позволил недавно родившей женщине принимать ванну раньше положенного срока.
Кроме того, артистке удалось заметно постройнеть после рождения долгожданной дочки.
Опубликовано: Наталья Гончарова