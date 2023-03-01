Рябков: вчера Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ
2023-03-01 16:01
Сергей Рябков сообщил о передаче ноты о приостановке участия России в ДСНВ американским дипломатам.
1 марта заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков публично заявил, что днём ранее ведомство передало представителям Соединённых Штатов официальную ноту о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
21 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где сообщил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, однако не выходит из договора.
Опубликовано: Ткачёв Андрей