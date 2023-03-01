Рябков: Россия направила посольству США в Москве ноту о приостановке участия в ДСНВ

Информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на заместителя главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова сообщило, что Россия передала посольству США в Москве ноту о приостановке участия в ДСНВ.

Рябков отметил, что Москва не видит никаких признаков изменения деструктивной американской позиции по стратегической стабильности, добавив, что решение России о приостановке участия в ДСНВ пересмотру не подлежит.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин 28 февраля подписал федеральный закон «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений».