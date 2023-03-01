Райдер: поставка китайского оружия России затянет конфликт в Украине
2023-03-01 16:07
Представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал о последствиях передачи китайского оружия российским войскам.
1 марта пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер выступил с брифингом в Пентагоне, где публично заявил, что боевые действия на территории Украины приобретут более длительный характер в случае, если правительство Китая примет решение о поставках своих вооружений России.
Также Райдер уверен, что передача китайского оружия российской армией будет актом поддержки целей Москвы по "ликвидации Украины как страны".
Опубликовано: Ткачёв Андрей