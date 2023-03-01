Блинкен: в плане Китая по урегулированию конфликта на Украине есть «положительные элементы»

Глава Государственного департамент США Энтони Блинкен во время визита в Узбекистан заявил, что в мирном плане Китая по урегулированию конфликта на Украине есть «положительные элементы».

Госсекретарь США утверждает, что в состоящем из 12 пунктов плане есть «вещи, которые, как говорил сам Китай несколько раз в прошлом, очень похожи на предложения самой Украины».

Кроме того Блинкен выразил свою уверенность в том, что если бы в Пекине серьезно относились к предложенному мирному плану, то должны были помогать киевскому режиму с начала проведения российской спецоперации по защите Донбасса.