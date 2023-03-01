Лорак выпустит клип, где роль ее возлюбленного сыграл Богатырев

Певица Ани Лорак готовит к выходу клип, где роль ее избранника сыграл актер Марк Богатырев, являющийся мужем Татьяны Артнгольц.

Украинская исполнительница Ани Лорак готовит к выходу новый клип на свою композицию "Рядом, но не вместе", где ее любимого играет актер Марк Богатырев, известный по сериалу "Кухня".

Сергей Лазарев, успевший оценить песню коллеги, убежден, что это будет хит, о чем артист сообщил в своих соцсетях.

Поклонники Лорак считают, что клип снимался еще до ее отъезда из РФ.