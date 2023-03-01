Сийярто: принудительная мобилизация в Украине нарушает права человека

Петер Сийярто высказался о насильной мобилизации в ВСУ на территории западной Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично заявил, что в западных областях Украины участились случаи принудительной мобилизации в ряды ВСУ, что противоречит правам человека и идёт в разрез с международными нормами. Сийярто напомнил, что в западной Украине проживает порядка 150 тысяч этнических венгров, которые также подвергаются мобилизации.

Кроме того, Петер Сийярто отметил, что многие из представителей венгерской общины в Закарпатье были насильно мобилизованы крайне жёсткий образом.