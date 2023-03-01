Хейг: смена режима в России действиями Запада «извне» невозможна

Уильям Хейг заявил о невозможности изменить политический режим в РФ при помощи подрывной деятельности западных стран.

Вечером среды российские пранкеры Вован и Лексус обнародовали фрагмент аудиозаписи звонка бывшему главе МИД Великобритании Уильяму Хейгу, который публично признал, что западные политики пытались сменить действующий в России политический режим "извне", однако это невозможно, поскольку Москва сразу пресекает подобную деятельность.

Примечательно, что Вован и Лексус, совершившие звонок Хейгу накануне, представились ему бывшим украинским президентом Петром Порошенко.