Хейг: смена режима в России действиями Запада «извне» невозможна
2023-03-01 16:26
Уильям Хейг заявил о невозможности изменить политический режим в РФ при помощи подрывной деятельности западных стран.
Вечером среды российские пранкеры Вован и Лексус обнародовали фрагмент аудиозаписи звонка бывшему главе МИД Великобритании Уильяму Хейгу, который публично признал, что западные политики пытались сменить действующий в России политический режим "извне", однако это невозможно, поскольку Москва сразу пресекает подобную деятельность.
Примечательно, что Вован и Лексус, совершившие звонок Хейгу накануне, представились ему бывшим украинским президентом Петром Порошенко.
Опубликовано: Ткачёв Андрей