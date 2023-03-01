Проклова высказалась об отмене спектакля с Хаматовой в Риге

Актриса Елена Проклова заявила, что все происходящее с ее коллегой Чулпан Хаматовой, результат ее поведения и поступков за последний год.

Актриса Елена Проклова считает, что отмена постановки с Чулпан Хаматовой, закономерный план действий.

Проклова убеждена, что актриса пожинает плоды, которые сама же посеяла, уехав из России и высказываясь против родного государства и его жителей.

Елена заявила, что не испытывает сочувствия к коллеге.