Проклова высказалась об отмене спектакля с Хаматовой в Риге
2023-03-01 16:34
Актриса Елена Проклова заявила, что все происходящее с ее коллегой Чулпан Хаматовой, результат ее поведения и поступков за последний год.
Актриса Елена Проклова считает, что отмена постановки с Чулпан Хаматовой, закономерный план действий.
Проклова убеждена, что актриса пожинает плоды, которые сама же посеяла, уехав из России и высказываясь против родного государства и его жителей.
Елена заявила, что не испытывает сочувствия к коллеге.
Опубликовано: Наталья Гончарова