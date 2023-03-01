Экс-разведчик США Скотт Риттер рассказал о последствиях удара украинской армии по Приднестровской Молдавской республике.

1 марта отставной американский разведчик морской пехоты Скотт Риттер дал интервью изданию Rebirth of Communism, где публично заявил, что Владимир Зеленский будет убит спустя двое суток после того, как отдаст приказ об атаке вооружённых сил Украины на территории Приднестровья.

По мнению Риттера, после удара украинской армии по ПМР будут уничтожены также здания Верховной Рады и офиса президента на Банковой улице в Киеве.

Примечательно, что ранее в МИД России предупредили о возможности нападения Украины на Приднестровье, в том числе с помощью радиоактивным отравляющих веществ.