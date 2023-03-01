Муцениеце поздравила себя с днем рождения, похвалив за достижения

Актриса Агата Муцениеце отмечает сегодня, 1 марта, день рождения. Знаменитость поздравила себя, похвалив за достижения и стойкость.

Сегодня, 1 марта, актрисе Агате Муцениеце исполняется 34 года.

В свой день артистка решила поздравить себя любимую, а не только принимать теплые слова от близких, друзей и коллег.

Знаменитость похвалила себя за то, что находится на правильном пути и не слушает советы окружающих, так как сама знает, как для нее будет лучше.