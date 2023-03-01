Переговоры Лукашенко и Си Цзиньпина в Китае продлились 4 часа

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин завершили двухсторонние переговоры в Пекине.

Вечером 1 марта официальный Telegram-канал пресс-службы президента Беларуси "Пел Первого" сообщил, что в Пекине завершились переговоры Александра Лукашенко и председателя Китайской Народной республики Си Цзиньпина. Известно, что переговоры проходили как в расширенном, так и в закрытом составе, продлившись четыре часа.

Во время встречи Лукашенко заявил, что Беларусь и Китай имеют похожие взгляды на ведение внешней политики, поскольку обе страны выступают за многополярное мироустройство.