Столтенберг: наступление ВС РФ в Артемовске напоминает Первую мировую войну

Йенс Столтенберг высказался о характере российских наступательных операций в районе Артемовска.

1 марта генеральный секретарь блока НАТО Йенс Столтенберг публично заявил, что войска России готовятся к новым наступлениям в зоне спецоперации, а руководство страны не намерено завершать СВО. Также Столтенберг отметил, что наступательная операция армии РФ в Артемовске является невиданной по масштабам с момента окончания Первой Мировой войны.

Кроме того, Йенс Столтенберг признал, что в настоящий момент Китай ещё ни разу не поставлял своё оружие России после старта спецоперации в Украине.