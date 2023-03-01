Вучич: завербованные в ЧВК «Вагнер» граждане Сербии будут арестованы

Александр Вучич утверждает, что сербы, вступившие в ряды "Вагнера", будут подвергнуты аресту.

Вечером среды президент Сербии Александр Вучич публично заявил, что сербы, вступившие в частную военную кампанию "Группа Вагнера" для участия в российской спецоперации на Украине, будут незамедлительно арестованы после того, как вернутся на родину или окажутся в зоне досягаемости местных правоохранителей.

По данным американской газеты Politico, Вучич изменил отношение к "Вагнеру" после того, как 16 февраля сербские активисты призвали его прекратить любые переговоры с Косово. Тогда Александр Вучич сообщил, что подобные высказывания осуществляются лицами, получающих финансирование от России.