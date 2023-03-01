МИД России исключил контакты с Блинкеном на полях G20

Представитель российского МИДа Сергей Рябков утверждает, что дипломаты из РФ не намерены контактировать с Энтони Блинкеном на предстоящих совместных мероприятиях.

1 марта заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пообщался с отечественными журналистами, где публично заверил, что представители российского истеблишмента не планируют контактировать с американским государственным секретарём Энтони Блинкена на ближайшем мероприятии Группы Двадцати.

Примечательно, что ранее сам Блинкен отказался от запланированного визита в Китай после того, как военные США сбили разведывательный китайский аэростат над побережьем Северной Каролины.