Politico: Вучич признал участие сербов в СВО на Украине в рядах «Вагнера»

Александр Вучич признал, что граждане Сербии принимают участие в российской спецоперации на Украине.

Президент Сербии Александр Вучич дал интервью газете Politico, где публично заявил, что он располагает информацией об участии сербских граждан в российской спецоперации на территории Украины. Также Вучич признал, что сербы, которые участвуют в украинском конфликте, состоят в ЧВК "Вагнер".

При этом Александр Вучич заверил, что все вступившие в частную военную кампанию "Wagner Group" граждане Сербии будут арестованы в будущем.