Нетаньяху: кнессет Израиля утвердил закон о смертной казни для террористов
2023-03-01 17:26
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил об утверждении закона о казни для террористов в стране.
Вечером 1 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично заявил, что местный парламент окончательно утвердил законопроект о введении в стране смертной казни для террористов. Журналисты газеты Jerusalem Post утверждают, что за принятие данного закона проголосовал 55 депутат, и лишь 9 высказались против.
Также представители издания отметили, что большинство оппозиционно настроенных депутатов предпочли не явиться на голосование о введении смертной казни для террористов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей