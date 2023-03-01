Нетаньяху: кнессет Израиля утвердил закон о смертной казни для террористов

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил об утверждении закона о казни для террористов в стране.

Вечером 1 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично заявил, что местный парламент окончательно утвердил законопроект о введении в стране смертной казни для террористов. Журналисты газеты Jerusalem Post утверждают, что за принятие данного закона проголосовал 55 депутат, и лишь 9 высказались против.

Также представители издания отметили, что большинство оппозиционно настроенных депутатов предпочли не явиться на голосование о введении смертной казни для террористов.