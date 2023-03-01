Пибоди: мир должен готовиться к новой пандемии из-за птичьего гриппа

Представитель ВОЗ Ричард Пибоди предупредил общественность о риске появления новой пандемии.

1 марта сотрудник Всемирной организации здравоохранения Ричард Пибоди дал интервью журналистам газеты El Pais, где публично заявил о возрастающем риске передачи птичьего гриппа от человека к человеку. При этом Пибоди отметил, что в настоящий момент разносчиками птичьего гриппа люди не являются.

По мнению Ричарда Пибоди, в случае, если птичий грипп начнёт передаваться людьми, то данное заболевание практически неизбежно приобретёт характер пандемии.