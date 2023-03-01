СМИ: войска США уничтожили одного из главарей «Аль-Каиды» в Йемене

Ряд информагентств сообщили о ликвидации одного из лидеров террористической организации "Аль-Каида" американскими военными.

Военные корреспонденты российской интернет-газеты "РИА Новости" уведомляют, что войска Соединённых Штатов ликвидировали Хамада бен Хамуда ат-Тамими в Йемене, который является одним из предполагаемых руководителей террористического движения "Аль-Каида", деятельность которого запрещена в большинстве стран мира.

Отмечается, что уничтожение ат-Тамими стало возможно благодаря авиаудару американских военно-космических сил по территории восточного Мариба.