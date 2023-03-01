Издание Express утверждает, что Владимира Зеленского пугает будущее поражение украинской армии на Артемовском направлении.

1 марта обозреватель британской газеты Express Майкл Ноулз публично заявил, что Владимир Зеленский в своих вечерних выступлениях всё чаще намекает на возможный вывод подразделений армии Украины из Артемовска из-за увеличившегося натиска российских войск в ходе спецоперации.

По мнению Ноулза, Зеленский напуган грядущим поражением ВСУ в Артемовске, поскольку переход данного города под контроль России имеет стратегический характер.