Сеймур Херш рассказал о последствиях поддержки Киева со стороны действующего американского правительства.

Журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал новую статью, в которой заявил, что Джозеф Байден и члены его команды могут оказаться на "Титанике" из-за неиссякающей поддержки Украины со стороны США и нежелания добиваться мирного соглашения между Киевом и Москвой.

По мнению Херша, Байден попал в положение, в котором ранее находился Джон Кеннеди во время войны во Вьетнаме. Тогда правительственные органы не оказывали давление на Кеннеди и не просили его завершить конфликт, однако противоположное мнение массово высказывали американские граждане.