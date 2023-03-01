Зелень на подоконнике: эксперты подсказали, как ее вырастить к апрелю

Домашний огород позволит раньше всех получить отличную экологичную витаминную добавку к блюдам.

Для выращивания зелени в квартире отлично подходят листовая петрушка и укроп. Для домашнего огорода нужно взять раннеспелые сорта.

Чтобы семена быстрее проросли, их нужно замочить на 2-3 суток (два раза в сутки менять воду). Перед самым посевом положить на 2 часа в розовый раствор марганцовки.

Вазоны и контейнеры высотой 15-20 см с дренажными отверстиями заполнить плодородным почвенным субстратом, пролить водой. Высевать семена на глубину 1-1,5 см, аккуратно присыпать грунтом. Емкости поставить на солнечные подоконники. При температуре 15-20 °С всходы появятся примерно через неделю.

При желании можно досвечивать лампой дневного света. Регулярно поливать, не допуская пересыхания грунта. Слегка подросшие сеянцы проредить, оставить между ростками 3-5 см.

Два раза в месяц подкормить жидким концентрированным удобрением (по инструкции). Первый сбор зелени — через 1,5 месяца после всходов.