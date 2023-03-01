Никонорова: Украине уготована роль полигона США по разработке оружия
2023-03-01 17:58
Сенатор от ДНР Наталья Никонорова в своём Tg-канале сообщила, что Украине уготована роль обычного полигона Соединённых Штатов по разработке оружия.
«А что касается Украины, то ей уготована роль обычного полигона в рамках американского бизнес-проекта по разработке вооружений и продвижению продукции своего военно-промышленного комплекса по всему миру», — написала парламентарий.
Никонорова также заявила, что украинцы на данном полигоне буду использоваться в качестве обслуживающего персонала.
Кроме того сенатор выразила свою уверенность в том, что Соединённые Штаты будут накачивать киевский режим оружием пока всё готовое к реализации вооружение не пройдёт проверку в бою и «пока останутся украинцы в наличии».
Опубликовано: Диана Мудреченко