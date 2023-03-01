Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

Не дожидаясь ратификаций двух членов НАТО, Турции и Венгрии, парламент Финляндии в среду подавляющим большинством голосов принял решение ратифицировать Североатлантический договор.

В ходе дискуссии о вступлении Финляндии в НАТО были высказаны опасения некоторых депутатов, скептически настроенных и противников вступления, возможностью размещения в стране ядерного оружия.

Отмечается, что исторический акт о вступлении в НАТО для Финляндии, население которой составляет 5,5 млн человек, был принят через год после того, как Россия начала СВО в Украине.

Парламентские группы договорились ратифицировать правительственный проект акта заблаговременно, то есть. до того, как это сделают все страны-члены НАТ.

Пока из 30 членов НАТО только Турция и Венгрия не ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции. Обе скандинавские страны, до сих пор проводившие политику нейтралитета, подали заявку на вступление в Альянс в мае 2022 года. Тогда в финском парламенте инициативу поддержали 188 депутатов.