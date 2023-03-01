Несколько десятков человек погибли в Греции после столкновения поездов

Во вторник, 1 марта, недалеко от греческого города Лариса, за несколько минут до полуночи по местному времени по неизвестным причинам произошло столкновение пассажирского поезда с товарным.

Первый поезд отправился около 19:30 по местному времени из Афин в Салоники. На нем путешествовало около 350 пассажиров. По данным Reuters, товарный поезд следовал из Салоников в Ларису.

В результате происшествия возник пожар. С огнем боролись 150 пожарных. На место также были отправлены 40 машин скорой помощи и кран, который должен был использоваться для подъема перевернутых вагонов.

Один из вагонов был полностью раздавлен, что особенно затруднило вмешательство спасателей, остальные частично уничтожены. Из других валил густой дым и пламя. Большинство пассажиров были эвакуированы.

194 человека были доставлены в Салоники, некоторые из них попали в больницы. Остальные были помещены в больницы Ларисы. По меньшей мере 32 человека погибли и 85 получили ранения в результате аварии.

Греческое телевидение SKAI показало кадры, на которых пожарные с фонариками обыскивают вагоны в поисках застрявших пассажиров. На видео также видны сошедшие с рельсов поезда и клубы дыма.

Выжившие сообщили, что некоторые пассажиры в результате удара выпали из окон, другие пытались выбраться самостоятельно. В машинах вот-вот должна была начаться паника.