Израиль передаст Украине систему раннего предупреждения ПВО

Посол Израиля в Киеве Михаил Бродский заявил, что его страна скоро передаст Украине систему раннего предупреждения. Это поможет ПВО более точно оценивать направление атакующих ракет, сообщает "Интерфакс-Украина".

Бродский также указал, что система должна быть адаптирована к потребностям Украины, "территория которой намного больше и перед которой стоят другие угрозы".

Дипломат заверил, что передача системы состоится "в ближайшее время". Напомним, недавно Киев раскритиковал израильские власти за пассивность в оказании военной поддержки Украине.

В начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN заверил, что "рассмотрит" возможности передачи наиболее полезной для Украины техники, то есть знаменитого "Железного купола" (израильская система ПВО).

Чтобы подчеркнуть важность своих усилий от имени Украины, Нетаньяху рассказал об израильских операциях против Ирана и оружейных заводах. Премьер-министр также указал, что США передали Украине часть артиллерии, дислоцированной в Израиле.