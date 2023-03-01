Король Карл III выселил принца Гарри и Меган Маркл из их коттеджа

Король Великобритании Карл III начал процесс выселения принца Гарри и Меган Маркл из Frogmore Cottage, виндзорского особняка, который пара получила в качестве свадебного подарка от покойной королевы Елизаветы II.

Король Карл III решил навсегда выгнать своего младшего сына Гарри и его жену Меган Маркл из Великобритании. Как сообщает The Sun, вскоре после того, как в январе этого года в Британии были опубликованы нашумевшие мемуары Гарри "Запасной", он начал процесс выселения сына и невестки из небольшого пятикомнатного коттеджа Фрогмор, который они получили в подарок от королевы Елизавета II, скончавшаяся в сентябре прошлого года.

Говорят, что король мстит за серию обвинений в адрес королевской семьи, которые фигурируют в бестселлере.

В 2019 году Меган и Гарри заказали ремонт во Фрогморе стоимостью 2,4 миллиона фунтов стерлингов, но провели там всего шесть месяцев, прежде чем решили отказаться от официальных королевских обязанностей и переехать в Монтесито, штат Калифорния.

Они подчеркнули, что Фрогмор всегда будет местом в Великобритании, куда они могут вернуться. Похоже, ничего из этого не выйдет. По словам источников, близких к Букингемскому дворцу, месяц назад супруги получили от короля решение о выселении.

Тем временем Фрогмор собираются передать опальному брату короля Карла , 63-летнему Эндрю, обвиняемому в причастности к сексуальному скандалу. Принцеще не принял это предложение. Выселение — это не конец проблем Гарри и Меган. Судя по всему, пара еще не получила приглашения на официальную коронацию Карла III, намеченную на 6 мая.