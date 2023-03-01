Губернатор Шумков: в Кургане задержали около сотни подростков из-за ситуации с «ЧВК Редан»

28 февраля в Кургане было задержано около сотни несовершеннолетних. Их доставили в ГУВД города.

По словам губернатора Курганской области, задержания были связаны с «ЧВК Редан». Задержанных он назвал «мамкиными революсьенерами».

Губернатор рассказал, что к вечеру того же дня все задержанные были переданы родителям. Он также связал эту ситуацию с отсутствием стране идеологии для молодежи.

Шумков отметил, что эту проблему невозможно решить путем создания официальной организации. Он считает, что информационное поле следует очистить от «всякой нечисти».