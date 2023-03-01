Пригожин обвинил президента Сербии Вучича в напрасной истерике

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на слова президента Сербии Александра Вучича о гражданах страны в частной военной компании.

Вучич заявил, что сербские власти готовы арестовать любого гражданина страны, который воюет в составе этой ЧВК.

По словам Евгения Пригожина, в «Вагнере» сейчас нет сербов, поэтому Вучич «напрасно устроил истерику».

Пригожин утверждает, что последний гражданин Сербии был уволен из ЧВК два месяца назад, и в 2023 году никто из граждан этой страны не воевал за «Вагнер».