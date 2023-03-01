Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог обещает новые мощные толчки в ближайшие дни
2023-03-01 21:08
Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс, которому удалось предсказать землетрясения в Турции и Сирии, прогнозирует новые разрушительные толчки уже в ближайшие дни.
По его словам, в начале марта произойдут землетрясения, которые заденут Грецию, Португалию, Пакистан, Северную Америку и будут ощущаться даже в России.
Хугербитс пояснил, что крупные сейсмические явления вызваны критической планетарной геометрией.
Он считает, что первая неделя марта окажется критической в этом смысле, хотя точно назвать время, место и магнитуду землетрясений не берется.
Опубликовано: Светлана Репина