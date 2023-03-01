Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог обещает новые мощные толчки в ближайшие дни

Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс, которому удалось предсказать землетрясения в Турции и Сирии, прогнозирует новые разрушительные толчки уже в ближайшие дни.

По его словам, в начале марта произойдут землетрясения, которые заденут Грецию, Португалию, Пакистан, Северную Америку и будут ощущаться даже в России.

Хугербитс пояснил, что крупные сейсмические явления вызваны критической планетарной геометрией.

Он считает, что первая неделя марта окажется критической в этом смысле, хотя точно назвать время, место и магнитуду землетрясений не берется.