Советник главы ДНР Кимаковский: под Артемовском ВСУ бросит на убой ненужные подразделения

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что подразделения ВСУ потеряли до 70% лучших бойцов под Артемовском (Бахмутом).

Он рассказал, что сейчас украинская армия пытается восполнить потери, доукомплектовывают эти подразделения.

Кимаковский считает, что командование ВСУ направит в Артемовск Силы территориальной обороны, отправляя на убой ненужные им подразделения.

Он высоко оценил работу российских военных на данном направлении, напомнив, что ВС РФ контролируют все дороги, которые ведут к городу.