Советник главы ДНР Кимаковский: под Артемовском ВСУ бросит на убой ненужные подразделения
2023-03-01 21:14
Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что подразделения ВСУ потеряли до 70% лучших бойцов под Артемовском (Бахмутом).
Он рассказал, что сейчас украинская армия пытается восполнить потери, доукомплектовывают эти подразделения.
Кимаковский считает, что командование ВСУ направит в Артемовск Силы территориальной обороны, отправляя на убой ненужные им подразделения.
Он высоко оценил работу российских военных на данном направлении, напомнив, что ВС РФ контролируют все дороги, которые ведут к городу.
Опубликовано: Светлана Репина