Кустурица доставлен в больницу в экстренном порядке

Именитый сербский режиссер Эмир Кустурица доставлен в больницу в срочном порядке. Что случилось с кинодеятелем?

Эмира Кустурица госпитализировали в срочном порядке со сложным переломом ноги после того, как он упал на льду, о чем информирует ТАСС.

Культурный деятель покалечился в Сербии. Известно, что завтра ему предстоит операция.

Дело в том, что он заявлен как глава кинопросмотра на фестивале "Дух огня", который будет проходить с 3 по 6 марта и куда его должны доставить после больницы.

Исходя из состояния здоровья знаменитости, на фестивале он будет в гипсе.