Мария Захарова прокомментировала новость о том, что американские разведчики признали отсутствие связей между "гаванским синдромом" и Россией.

Вечером среды представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что сообщество разведчиков Соединённых Штатов признали отсутствие связей между "гаванским синдромом" и другими государствами, включая саму Россию.

По словам Захаровой, ранее в США считали, что сотрудники Главного управления разведки России имеют отношение к так называемому "гаванскому синдрому", из-за которого у американских дипломатов по необъяснимым причинам возникали головные боли, рвота и галлюцинации.

Мария Захарова отметила, что теперь в Вашингтоне признали непричастность Москвы к инцидентам с "гавайским синдромом", из-за чего образ России как "империи зла" рушится в глазах мировой общественности.