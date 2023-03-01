Кадыров признался, что счастлив жить во время спецоперации на Украине

Рамзан Кадыров утверждает, что он рад жить в существующую эпоху из-за начатой Россией спецоперации.

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров публично заявил, что счастлив жить во время российской СВО, назвав две причины своей радости. По словам Кадырова, первой причиной является неизбежность спецоперации: глава Чечни уверен, что военный конфликт с участием России в любом случае бы состоялся, однако во главе страны мог стоять не Владимир Путин, а другой человек, который развалил бы страну.

Также Рамзан Кадыров назвал вторую причину своего счастья, заявив, что во время СВО в Украине зарождается "Новая Россия", жители которой действуют храбро и самоотверженно во благо родины.