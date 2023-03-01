Госдеп: США получили ноту о приостановке участия России в ДСНВ

США получили уведомление о приостановке участия Москвы в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

В среду вечером пресс-служба американского Госдепартамента сообщила, что правительство Соединённых Штатов получило от Москвы ноту о приостановке участия Российской Федерации в ДСНВ по решению Владимира Путина, которое президент огласил 21 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию с посланием.

В Госдепе отметили, что власти США готовы к возобновлению консультаций с РФ по Договору о стратегических наступательных вооружениях, также обсудив все озабоченности администраций Москвы и Вашингтона.

Примечательно, что ранее заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил о передаче Белому дому ноты о приостановке участия России в ДСНВ. По словам Рябкова, нота была передана американской стороне ещё 28 февраля.