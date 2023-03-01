AFP: Боррель попросил ЕС выделить 1 млрд евро на поставку оружия Киеву

Жозеп Боррель попросил лидеров европейских стран выделить миллиард евро на передачу вооружений Украине.

Журналисты французского издания AFP уведомляют, что глава отдела евродипломатии при ЕС Жозеп Боррель попросил глав государств-участников Европейского Союза выделить один миллиард евро на поставки вооружений украинским войскам в текущем марте.

Также в AFP отметили, что Боррель попросил использовать денежные средства Европейского фона мира на приобретение боеприпасов для артиллерийских установок 155-го калибра, которыми пользуются вооружённые силы Украины.