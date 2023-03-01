Anadolu: из-за украинского конфликта Европа вернулась к угольным электростанциям
2023-03-01 23:05
Агентство Anadolu сообщает, что странам Евросоюза пришлось вернуться к использованию угольных электростанций из-за конфликта на Украине.
Противостояние России и Украины спровоцировало энергетический кризис, и европейским странам пришлось вспомнить об угле и атомной энергии.
Совсем недавно в Европе негативно относились к обоим источникам энергии и собирались отказаться от их использования.
Например, в Европе постепенно сокращалась доля использования угля в производстве электроэнергии. К 2020 году она составляла 13% но в 2022 году выросла уже до 16%.
Опубликовано: Светлана Репина