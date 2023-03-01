Командир ВСУ Мадьяр: украинская армия теряет в Артемовске до двух рот ежедневно

Издание Страна.ua опубликовало сведения, полученные от командира Вооруженных сил Украины с позывными Мадьяр.

Он рассказал, что в Артемовске (Бахмуте) потери украинской армии доходят до двух рот в сутки.

Военный подчеркивает, что вокруг города складывается крайне тяжелая ситуация, и верховному командованию предстоит решить, что делать дальше.

Многие солдаты ВСУ считают, что дальше пытаться удерживать Артемовск бесполезно. Они полагают, что в нынешних обстоятельствах лучше держать оборону на новых рубежах после организованного отступления.