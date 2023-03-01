Bild: Германия хочет ввести запрет на отопление газом и нефтью к 2045 году

Издание Bild ознакомилось с черновиком законопроекта о введении запрета на газовое и нефтяное отопление в стране.

Разработчиком документа является глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. Запрет планируется ввести к 2045 году.

При этом с 2024 года в Германии могут потребовать установки систем отопления, в которых производство тепла осуществляется как минимум на 65% за счет возобновляемых источников энергии.

В случае принятия законопроекта действующие отопительные системы будет разрешено использовать еще 30 лет.