Физиолог Кэти Лоутон назвала самое бесполезное силовое упражнение

Физиолог из Кливлендской клиники Кэти Лоутон рассказала, что самым бесполезным упражнением во время силовой тренировки является пожимание плечами.

Речь идет о поднятии плеч к ушам с гантелями в руках с последующим их опусканием. Таким упражнением невозможно развить мышцы шеи.

Наоборот, чрезмерная активация мышц, которая и так постоянно находится под нагрузкой, может привести к травмам.

Кэти Лоутон отмечает, что нагрузка на эту область возрастает из-за неправильной осанки. Вместо пожимания плечами лучше делать тягу в наклоне.