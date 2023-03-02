Американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что США занимаются подготовкой провокации под чужим флагом.

Он отметил, что Соединенные Штаты вложили очень много денег и времени в Украину, но она явно проигрывает конфликт.

По этой причине США решили сделать все возможное, чтобы самим вступить в войну с Российской Федерацией.

Для этого они готовятся к провокации на своей территории либо в одной из стран НАТО, после чего сами будут участвовать в войне.