Кадыров объявил о зарождении новой России и счастливых временах

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сейчас зарождается новая Россия с самоотверженными тружениками и бесстрашными воинами.

По его словам, сейчас по-настоящему счастливое время, хотя такая ситуация должна была наступить при любом сценарии.

Кадыров уточнил, что могло сложиться и так, что во главе России не было бы Владимира Путина. Он подчеркнул, что российский президент спасает все вменяемое человечество.

Чеченский лидер отметил, что «какой-нибудь либеральный слизняк» не смог бы сохранить великое государство.