Independent: заблудившийся в джунглях Амазонки мужчина месяц питался червями и похудел на 17 кг

Издание Independent пишет, что 30-летний Джонатан Акоста заблудился в джунглях Амазонки во время охоты с друзьями.

Он провел там 31 день, и все это время прятался от ягуаров и прочих хищников, пил дождевую воду, ел червей.

Мужчину нашла группа спасателей. К тому моменту он похудел на 17 кг, вывихнул ногу и страдал от обезвоживания.

После всего случившегося Акоста заявил, что навсегда отказывается от охоты. Последним патроном в своем ружье он отпугнул животных пекари.