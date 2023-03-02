Independent: заблудившийся в джунглях Амазонки мужчина месяц питался червями и похудел на 17 кг
2023-03-02 00:16
Издание Independent пишет, что 30-летний Джонатан Акоста заблудился в джунглях Амазонки во время охоты с друзьями.
Он провел там 31 день, и все это время прятался от ягуаров и прочих хищников, пил дождевую воду, ел червей.
Мужчину нашла группа спасателей. К тому моменту он похудел на 17 кг, вывихнул ногу и страдал от обезвоживания.
После всего случившегося Акоста заявил, что навсегда отказывается от охоты. Последним патроном в своем ружье он отпугнул животных пекари.
Опубликовано: Светлана Репина