Глава Минобороны Лекорню: у Франции нет табу на поставку истребителей Украине
2023-03-02 01:10
Глава французского Минобороны Себастьян Лекорню заявил, что его страна ведет переговоры с Украиной по поводу подготовки пилотов.
Он пояснил, что обучение украинских пилотов может быть организовано в Польше, этот вопрос сейчас обсуждается.
Лекорню отметил, что дискуссии охватывают не только подготовку пилотов, но и поставки истребителей Киеву.
Он напомнил, что у Франции нет табу на передачу самолетов Украине, но пока акцент делается на снабжение украинских военных боеприпасами.
Опубликовано: Светлана Репина