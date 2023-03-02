Глава Минобороны Лекорню: у Франции нет табу на поставку истребителей Украине

Глава французского Минобороны Себастьян Лекорню заявил, что его страна ведет переговоры с Украиной по поводу подготовки пилотов.

Он пояснил, что обучение украинских пилотов может быть организовано в Польше, этот вопрос сейчас обсуждается.

Лекорню отметил, что дискуссии охватывают не только подготовку пилотов, но и поставки истребителей Киеву.

Он напомнил, что у Франции нет табу на передачу самолетов Украине, но пока акцент делается на снабжение украинских военных боеприпасами.