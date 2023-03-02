Глава МИД Ирана: Украина до сих пор не смогла доказать использование иранских дронов Россией

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан рассказал, что украинская сторона так и не смогла предоставить доказательства использования российским военными иранских беспилотников.

Он отметил, что эксперты изучили существующие фото и убедились, что они не имеют никакого отношения к Ирану.

Хосейн Амир Абдоллахиан рассказал, что иранская сторона по-прежнему ждет, что представители Украины приедут и привезут доказательства.

Однако на Украине обещают сделать это через несколько недель, но по прошествии данного срока ничего не происходит.