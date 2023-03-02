На российском заводе Volkswagen в Калуге хотят собирать китайский Tiguan под другим брендом

Российский завод Volkswagen, расположенный в Калуге, может начать выпуск китайского аналога кроссовера Tiguan.

Пока нет информации о конкретных характеристиках этого автомобиля, однако предполагается организация сборки из готовых машинокомплектов.

При этом источник таких комплектов могут и не раскрыть, а для автомобиля, скорее всего, придумают новый бренд.

Ранее сообщалось, что завод Volkswagen закрыт до 1 апреля. Производство на этих площадях может начаться не ранее сентября этого года.